В Казахстане уже 33 заболевших коронавирусом

Ещё один случай коронавируса подтвердился в городе Нур-Султане. В больнице оказалась 37-летняя женщина, которая сама обратилась к врачам, почувствовав недомогание. Об этом сообщают в минздраве.





Таким образом, сейчас в Казахстане смертельно-опасной инфекцией заражены 33 человека. 15 случаев зафиксированы в Алматы. 18 человек, больных короновирусом, находятся в столице. В обоих городах власти объявили карантин. В связи с этим в Алматы и Нур-Султане будут закрыты детские сады, непродовольственные рынки и крупные торгово-развлекательные центры. Аптеки и магазины работать будут.