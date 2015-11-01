В Алматы и Нур-Султане объявлен карантин

Из-за карантина в Алматы вводится жесткий контроль. На въезде в город установят 27 блокпостов. Они будут находиться под надзором патрульной полиции, а также сотрудников СОБРа. В Алматы из-за объявленного карантина приостановят работу детских садов, непродовольственных рынков и крупных торгово-развлекательных центров. Жители города смогут приобрести только продукты питания и медикаменты. Аптеки и магазины работать будут.





Жителям Алматы из-за объявленного карантина советуют самоизолироваться. На территории города будут дезинфицировать улицы и тротуары. Если будет выявлено какое-либо место заражения, оно будет заблокировано и очищено. Также тщательная уборка и дезинфекция объявляется во всех общественных местах, жилых домах и территориях в их округе. В Алматы будет организован "зеленый" коридор, через который планируется завозить продукты первой необходимости и медикаменты.





Жители Алматы массово сдают железнодорожные билеты. У касс собрались толпы людей. В компании "Пассажирские перевозки" говорят, что возврат денег будет производиться в 100-процентном объеме от стоимости проезда. Каждый поступивший запрос будет обработан.





Касым-Жомарт Токаев поручил перевести на дистанционную работу до 70 процентов сотрудников государственной службы и квазигосударственного сектора. На предприятия жизнеобеспЕчения, безопасности, правопорядка и некоторых средств массовой информации это правило не распространяется.