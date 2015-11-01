Число зараженных коронавирусом в РК увеличилось до 44 человек

Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 44 человек. В Нур-Султане зарегистрировано еще 7 случаев заражения новым типом пневмонии, всего в столице 25 заболевших, в Алматы 19 случаев инфицирования. Между тем, помимо карантина, с 22 марта в Нур-Султане будет введено полное ограничение на въезд и выезд из города. Об этом сообщает заместитель акима Бахтияр Макен. Он предупредил граждан, что у них есть 72 часа, на то, чтобы покинуть город или вернуться в него авиа или железнодорожным сообщением. При этом транзитные перевозки любых путей и сообщений будут осуществляться без остановок в городе",сказал Бахтияр Макен.