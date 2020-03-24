Токаев поручил стабилизировать курс тенге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку стабилизировать курс тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.





С этой целью поручаю Национальному банку, правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны", - сказал Токаев на совещании по мерам, принимаемым в связи с пандемией коронавируса.





Также он поручил составить график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана.





"Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100 процентов от чистого дохода", - заявил он.





Во время заседания Касым-Жомарт Токаев дал ряд других поручений: выплатить пособия тем, кто из-за ЧП в Казахстане остался без работы; дать отсрочку по кредитам тем, кого пандемия поставила в трудное финансовое положение; выплатить премии врачам и полицейским; ограничить выход на работу людям старше 55 лет; ужесточить наказание за нарушение режима ЧП.





Пакет антикризисных мер составит 10 миллиардов долларов.