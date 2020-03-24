Пик коронавируса еще будет - министр

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев высказался о ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.





В ходе выступления на канале Хабар 24 Даурен Абаев ответил на вопрос о вероятности продления режима чрезвычайного положения в стране.





"Нужно признать, что сейчас мы не в состоянии дать точный ответ на этот вопрос. Чем более четко и точно мы будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все это закончится", - сказал министр.





Он предположил, что число зараженных пойдет на спад в течение месяца.





"Мы ожидаем, что пик регистрации новых случаев еще будет, после чего число новых зараженных пойдет на спад. Надеемся, что в течение одного месяца", - отметил он.





61-й и 62-й случаи заболевания коронавирусом в Казахстане зафиксировали 23 марта.





В Алматы от COVID-2019 лечатся 26 человек, в Нур-Султане - 32, в Караганде - двое, в Алматинской области - один, в Актюбинской области - один.