Число заболевших коронавирусом в Казахстане растёт! Точная цифра - 604 человека. К настоящему времени зарегистрированы еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По одному зараженному выявили в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. Два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Мангистауской области. Сразу 16 зараженных выявили в Карагандинской области. Таким образом, всего в стране официально подтверждены 604 случая заболевания КВИ. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 45 человек. Напомним, казахстанские ученые смогли создать уникальную тест-систему на выявление коронавируса у человека. Это удалось им сделать всего за пять дней. Как отметили разработчики, для получения результата потребуется всего несколько часов. С этим хорошим результатом отечественных медиков поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 16:58 в Программы

