Нерабочий режим продлили в Алматы

В Алматы нерабочий режим продлен до 30 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.





"Решением оперативного штаба по обеспечению чрезвычайного положения при акимате Алматы работа всех предприятий и организаций приостановлена. Исключения предусмотрены только для организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. Компании, получившие разрешение и ранее введенные в базу, могут беспрепятственно передвигаться по городу", - говорится в сообщении.





Напомним, 10 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и нескольких областях до конца апреля.





Усиленный карантин в Нур-Султане и Алматы был введен с 28 марта. 3 апреля нерабочий режим был продлен до 13 апреля.