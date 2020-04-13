Еще 24 человека заразились коронавирусом в Казахстане Зараженных выявили в Кызылординской области - 1, Алматинской области - 9, Алматы - 5, Туркестанской области - 7 и в Нур-Султане - 2. За все время вылечиться удалось 99 пациентам из 10 регионов страны. Больше всего человек излечилось в Алматы - 49, в Нур-Султане 37 выздоровевших. Впервые пациентов, которые были заражены коронавирусом, выписали из больницы в Атырауской области. Однако им предстоит провести 14 дней на домашнем карантине под пристальным присмотром медиков. Напомним, что 13 апреля в 00 часов начнется действие карантина в Павлодарской области. Главный санврач региона подписал соответствующее постановление. В регионе будут введены более жесткие ограничительные меры. Новости, комментариев: 0 13-04-2020, 01:45 в Программы

