Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи

Страны ОПЕК+ наконец договорились. Было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, начиная с 1 мая. В министерстве энергетики заявляют, что Казахстан поддержал консенсус в соглашении и со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти. Президент США Дональд Трамп назвал сделку "прекрасной" и поблагодарил президента России и короля Саудовской Аравии.