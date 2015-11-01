Люди, вернувшие 42 500, избегут уголовной ответственности Люди, вернувшие 42500, избегут уголовной ответственности. Никаких производств в отношении них возбуждать не будут. Отметим, что речь идет о тех людях, кто по ошибке оформил на себя социальную выплату, не теряя доход, или, например, сделали это для тестирования системы. Напомню, что вернуть деньги сейчас возможно через мобильные приложения банков халык и каспи. Эту информацию подтвердил вице-министр министерства труда и соцзащиты населения Нариман Мукушев. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:25 в Программы

