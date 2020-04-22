Цены на нефть ускорили падение Хаотичными конвульсиями и развалом рынка называют происходящее сейчас вокруг нефти на бирже некоторые аналитики. Основной причиной коллапса, с которым столкнулась мировая экономика, стали падение спроса и дефицит емкостей для хранения сырья, отмечает агентство «Интерфакс». Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты. Как результат, марка Brent за последние часы подешевела более чем на 16%, ее цена опускалась ниже 16 долларов за баррель. Это минимальное значение с декабря 1999 года. Накануне представители нефтедобывающих стран-участников сделки о сокращении добычи обсуждали ситуацию в ходе видеоконференции. Некоторые государства хотят призвать к снижению производства, не дожидаясь мая. Новости, комментариев: 0 22-04-2020, 12:58 в Программы

