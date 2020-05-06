Кому нужна справка для въезда в Алматы? Сотрудникам возобновивших работу предприятий разрешили въезжать из области в Алматы, но только после теста на коронавирус. Справку об отрицательном результате ПЦР-теста городской штаб обязал иметь практически всех пересекающих границу Южной столицы. Она, кстати, справка, актуальна всего 7 дней. Informburo отмечает, что потокол будет действителен до 11 мая. Что касается дачников, выезжающих на участки в облать, то для них действует действуетдругой протокол в котором требований о сдаче тестов на коронавирус - нет. Новости, комментариев: 0 6-05-2020, 12:21 в Программы

