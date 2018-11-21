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Правила игры
 
КАК ИГРАТЬ?



 

  

 

 

  

 

 

 
 1. Заполни форму ниже   2. Слушай эфир Авторадио-Казахстан    3. Жди звонка от ведущего

 

 

 

 


 

 


 

 

4. Ответь на звонок и получи сувениры от Авторадио-Казахстан
5. Назови песню, которая звучала в эфире и выиграй 5000 тенге!
6. Разгадай загадку и получи еще 5000 тенге!
         



 

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Несколько раз в день ведущие Авторадио-Казахстан звонят участникам, зарегистрированным на сайте.

Если слушатель отвечает на звонок, он получает сувениры от Авторадио-Казахстан.
Если слушатель знает, какая песня звучала перед звонком, то он выигрывает 5 000 тенге!
Если слушатель разгадывает новогоднюю загадку, то ему достается ещё 5 000 тенге!
В случае, если игрок не справляется с заданием, накопленные деньги переходят к следующему розыгрышу.
Номера телефонов всех выигравших и проигравших также остаются в игре.
Один и тот же номер может выиграть неограниченное количество раз.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ВЕДУЩИЕ ЗВОНЯТ СЛУШАТЕЛЯМ?
Игра проходит ежедневно, с раннего утра до позднего вечера. Узнать о розыгрыше можно только включив Авторадио-Казахстан. Слушателю нужно быть готовым назвать звучавшую в эфире песню в любой момент.





21-11-2018, 21:55 в Программы » Новогодний Деньгопад,