4. Ответь на звонок и получи сувениры от Авторадио-Казахстан

Если слушатель отвечает на звонок, он получает сувениры от Авторадио-Казахстан.

Если слушатель знает, какая песня звучала перед звонком, то он выигрывает 5 000 тенге!

Если слушатель разгадывает новогоднюю загадку, то ему достается ещё 5 000 тенге!

В случае, если игрок не справляется с заданием, накопленные деньги переходят к следующему розыгрышу.

Номера телефонов всех выигравших и проигравших также остаются в игре.

Один и тот же номер может выиграть неограниченное количество раз.





В КАКОЕ ВРЕМЯ ВЕДУЩИЕ ЗВОНЯТ СЛУШАТЕЛЯМ?













Игра проходит ежедневно, с раннего утра до позднего вечера. Узнать о розыгрыше можно только включив Авторадио-Казахстан. Слушателю нужно быть готовым назвать звучавшую в эфире песню в любой момент.

Несколько раз в день ведущие Авторадио-Казахстан звонят участникам, зарегистрированным на сайте.