Ваши сообщения в эфире Авторадио-Казахстан!



Присылайте свои сообщения в прямой эфир Авторадио-Казахстан! Рассказывайте об интересных событиях в своём городе. Сообщайте о пробках на дорогах и делитесь информацией о важных происшествиях! Ваши сообщения звучат в эфире каждый будний день с 8.00 до 11.00. Номер нашего whatsapp'а +7 707 105 05 05



Если Вы попали в ДТП, и Вам необходимо доказать свою правоту, пишите в рубрику "Ищу свидетеля". Очевидец происшествия свяжется с Вами и поможет восстановить ход событий. А найти потерянные вещи Вы сможете благодаря нашему "Бюро находок". Сообщения об утере ценных вещей и документов Вы также можете отправлять на наш whatsapp

+7 707 105 05 05.



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