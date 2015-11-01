В РК впервые применён арест за неуплату налога на транспорт В Алматы арестован автомобилист, который задолжал полмиллиона тенге по налогу на транспорт. Эта мера применяется в Казахстане впервые. Как говорят судебные исполнители, ранее мужчине неоднократно приходили уведомления о том, что у него есть долги. Напомню, что по закону должники не могут покинуть пределы страны. Сейчас только в одном Медеуском районе Алматы более девяти тысяч нерадивых водителей, которые не оплатили налог. В ближайшие дни материалы по ним будут направлены в судебные органы. Среди должников числятся известные люди в Казахстане, а также государственные служащие, - передает агентство Тенгриньюс. Напомню, что срок уплаты налога на транспортные средства за текущий год истекает 31 декабря. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 16:41 в Автоклуб

