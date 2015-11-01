У алматинцев изымут участки, чтобы построить развязку На покупку земельных участков у жителей Алматы по проспекту Сейфуллина и улице Жансугурова выделено 500 миллионов тенге. Это деньги из республиканского бюджета, сообщает агентство Тенгриньюс. Напомню, на месте домов будет построена развязка. В феврале власти города приняли решение изъять 46 участков. Людям будет выплачена компенсация, сумма компенсации пока не называется, известно, что она определена в полном соответствии с требованиями закона "О государственном имуществе". Добавлю, что акимат намерен также изъять участки на улице Фурманова, чтобы построить там эстакаду до улицы Жансугурова. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 18:39 в Автоклуб

