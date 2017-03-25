В Алматы 1,5 тысяч автомобилей будут арестованы

В Алматы до конца марта арестуют около 1,5 тысяч автомобилей за неуплату налога на транспорт, пишет Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления госдоходов по Медеускому району города

Управлением проводится широкомасштабная работа по взысканию задолженности налога на транспортные средства совместно с судебными органами и судебными исполнителями.

На сегодняшний день судебными органами вынесено 1 704 приказа о взыскании задолженности по налогам на транспортные средства на сумму 371 миллиона тенге.

На основании вынесенных приказов 250 автомобилей уже арестованы и водворены на штрафные стоянки.

В отношении оставшихся 1 454 должников до конца марта текущего года будут приняты аналогичные меры по изъятию автотранспортных средств.

Кроме того, в отношении всех должников будет ограничен выезд за пределы Казахстана, временно приостановлено действие водительского удостоверения, а также наложен арест на имущество и банковские счета.

Во избежание неприятных ситуаций управление призывает погасить задолженность по налогу на транспортные средства до конца марта текущего года.