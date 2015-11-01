В Алматы на Аль-Фараби произошла страшная авария В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошла страшная авария, сообщает агентство Tengrinews. Медики заявляют, что одна из девушек получила тяжелейшие травмы обеих ног. Сейчас проводится экстренная операция. Вторую девушку госпитализировали в отделение нейрохирургии. Со слов очевидцев, в результате ДТП две девушки оказались зажатыми между машинами. Они ехали в автомобиле Honda CRV и наехав на люк, повредили подвеску. Машина остановилась, девушки покинули транспорт. В том же ряду двигалась Toyota Camry, которая начала перестраиваться, и в момент совершения маневра, в нее врезался автобус. Японский седан отбросило прямо в девушек стоящих на дороге. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 17:33 в Автоклуб

