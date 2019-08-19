На Аль-Фараби и ВОАД вернут скоростной режим в 80 км/час Скоростной режим на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и Восточной объездной дороге в Алматы снова изменится! Автомобилистам опять разрешат ездить по указанным дорогам на скорости 80 километров в час. Напомним, в начале этого года прежний аким Алматы Бауыржан Байбек ограничил движение на крупных магистралях. Водителям разрешили ездить там на скорости 60 километров в час. Экологи говорят, что низкая скорость, напротив, вредит экологии города, так как увеличивается расход топлива автомобиля, а это влечет за собой увеличение выхлопных газов во время движения автомобиля. Автоновости, комментариев: 0 19-08-2019, 18:44 в Автоклуб

