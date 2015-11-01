МВД запускает "прямую линию" для автомобилистов

Министерство внутренних дел запускает "прямую линию" для того, чтобы разъяснить казахстанцам вопросы, связанные с регистрацией автомобилей. Речь идет о машинах, купленных за рубежом - в частности, в Армении и Кыргызстане. Ранее МВД призвало владельцев машин с иностранными номерами в срочном порядке пройти регистрацию. Отвечать на вопросы казахстанцев будут сотрудники комитета административной полиции. Номера телефонов горячей линии в городе Нур-Султане:

8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62.





Звонки принимают с 09:00 до 19:00 в будни.