Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО) ЧП на столичном ЖД-вокзале. Там на пассажирский поезд обрушилась металлическая конструкция. Информации о пострадавших пока нет. Металлический навес ругнул на вагон поезда "Астана-Лениногорск", который стоял на одном из путей. Инцидент произошёл сегодня в обед. Напомню, сейчас в столичном регионе сильный ветер. Ранее синоптики объявили в Акмолинской области штормовое предупреждение. В школах отменены занятия, закрыты республиканские дороги в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

(Фото: Турар Казангапов, агентство Tengrinews)











Происшествие на железнодорожном вокзале Астаны не повлияло на движение поездов. Об этом заявляют в компании "Қазақстан темір жолы". "Вагон и контактная сеть не повреждены. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП - сильный ветер и снегопад. Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 16:18 в Автоклуб

