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Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)
ЧП на столичном ЖД-вокзале. Там на пассажирский поезд обрушилась металлическая конструкция. Информации о пострадавших пока нет. Металлический навес ругнул на вагон поезда  "Астана-Лениногорск", который стоял на одном из путей. Инцидент произошёл сегодня в обед. Напомню, сейчас в столичном регионе сильный ветер. Ранее синоптики объявили в Акмолинской области штормовое предупреждение. В школах отменены занятия, закрыты республиканские дороги в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.
Происшествие на железнодорожном вокзале Астаны не повлияло на движение поездов. Об этом заявляют в компании "Қазақстан темір жолы". "Вагон и контактная сеть не повреждены. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП - сильный ветер и снегопад.
(Фото: Турар Казангапов, агентство Tengrinews)

Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)
Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)
Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)
Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)
Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)
Вчера, 16:18 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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