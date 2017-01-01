ЧП на столичном ЖД-вокзале. Там на пассажирский поезд обрушилась металлическая конструкция. Информации о пострадавших пока нет. Металлический навес ругнул на вагон поезда "Астана-Лениногорск", который стоял на одном из путей. Инцидент произошёл сегодня в обед. Напомню, сейчас в столичном регионе сильный ветер. Ранее синоптики объявили в Акмолинской области штормовое предупреждение. В школах отменены занятия, закрыты республиканские дороги в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.
Конструкция рухнула на поезд на вокзале Астаны (ФОТО)
Вчера, 16:18 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0