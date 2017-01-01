Опубликовано фото главы Нацбанка после слухов об аресте





Управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Куат Домбай выложил в интернет совместную фотографию с председателем Национального банка Данияром Акишевым. Финансист сообщил, что провел встречу, на которой они обсуждали вопросы коммуникаций на финансовом рынке. Напомним, вчера в социальных сетях появились слухи о задержании Данияра Акишева. Позже представитель Нацбанка Данияр Сутжанов опроверг эту информацию. Он сказал, что распространители слухов будут привлечены к ответственности. Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 21:36 в Автоклуб

