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Опубликовано фото главы Нацбанка после слухов об аресте
Управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Куат Домбай выложил в интернет совместную фотографию с председателем Национального банка Данияром Акишевым. Финансист сообщил, что провел встречу, на которой они обсуждали вопросы коммуникаций на финансовом рынке. Напомним, вчера в социальных сетях появились слухи о задержании Данияра Акишева. Позже представитель Нацбанка Данияр Сутжанов опроверг эту информацию. Он сказал, что распространители слухов будут привлечены к ответственности.

Опубликовано фото главы Нацбанка после слухов об аресте
Вчера, 21:36 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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