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Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
В Новый Год каждому из нас хочется ощутить то чувство радости и сказочного настроения, которое посещало нас в детстве. Авторадио-Казахстан желает, чтобы этот дух не угасал, а наоборот приумножался. В пример мы можем привести письма от наших слушателей!

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Очень люблю и постоянно слушаю Авторадио на работе! Меня зовут Марина, я живу в городе Павлодаре! Хочу порадовать свою маму небольшим сладким подарком в виде тортика! Хочу, чтобы в этот Новый год она снова поверила в чудо, несмотря на то, что ей 82 года! Заранее благодарю!"

Марина, г. Павлодар 

"Здравствуй, Дедушка Мороз. 
Меня зовут Ирина. Живу в Алматы. Мне уже 31 год, а в чудеса верить не перестала!!!
Новый год - это пора надежд и волшебства, когда каждый верит в сказку и ждет чуда. Вот и мы своей семьей ждем Деда Мороза, у которого хотели бы попросить, то без чего не обходится ни один Новый год. Это мандарины. Как же хочется продлить это настроение праздника, поэтому очень-очень хотим, чтоб у нас дома появилось декоративное мандариновое дерево. С наступающим Новым годов всех сотрудников Авторадио! Спасибо Вам за то, что Вы дарите позитив и частичку волшебства".

Семья Жданко, г. Алматы

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Мансур. Я из города Кокшетау. Мне 4 годика. Я еще маленький, вместо меня пишет моя мама. У нас семья большая. Мама и папа не хотят покупать мне большого робота. Потому что я их ломаю. А я так его хочу. Я знаю ты очень старый, и может не знаешь но сейчас 21 век и ты можешь посмотреть в интернете и подарить мне его. Заранее спасибо! Я тебя очень люблю. Я знаю ты исполняешь желания, я верю в тебя".

Мансур, г. Кокшетау

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Руссана, пишем мы с мамой тебе из города Жезказгана. 19 декабря мне исполнилось 6 лет, я уже совсем взрослая, и моя мечта - пойти в школу, познакомиться с новыми детьми, делать домашние задания и радовать маму своими оценками. Да вот только писать и читать у меня плохо получается, а я не хочу, чтобы дети смеялись надо мной и говорили, что я незнайка. Я очень хочу научиться читать и писать. Если сможешь, дедушка, подари мне детский набор, чтобы изучать буквы".

Руссана, г. Жезказган

Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!
21-12-2017, 19:30 в Автоклуб » Фото и видео,