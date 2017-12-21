Письмо Деду Морозу! Самые яркие моменты акции!



"Здравствуй, Дедушка Мороз! Очень люблю и постоянно слушаю Авторадио на работе! Меня зовут Марина, я живу в городе Павлодаре! Хочу порадовать свою маму небольшим сладким подарком в виде тортика! Хочу, чтобы в этот Новый год она снова поверила в чудо, несмотря на то, что ей 82 года! Заранее благодарю!"



Марина, г. Павлодар



"Здравствуй, Дедушка Мороз.

Меня зовут Ирина. Живу в Алматы. Мне уже 31 год, а в чудеса верить не перестала!!!

Новый год - это пора надежд и волшебства, когда каждый верит в сказку и ждет чуда. Вот и мы своей семьей ждем Деда Мороза, у которого хотели бы попросить, то без чего не обходится ни один Новый год. Это мандарины. Как же хочется продлить это настроение праздника, поэтому очень-очень хотим, чтоб у нас дома появилось декоративное мандариновое дерево. С наступающим Новым годов всех сотрудников Авторадио! Спасибо Вам за то, что Вы дарите позитив и частичку волшебства".



Семья Жданко, г. Алматы



"Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Мансур. Я из города Кокшетау. Мне 4 годика. Я еще маленький, вместо меня пишет моя мама. У нас семья большая. Мама и папа не хотят покупать мне большого робота. Потому что я их ломаю. А я так его хочу. Я знаю ты очень старый, и может не знаешь но сейчас 21 век и ты можешь посмотреть в интернете и подарить мне его. Заранее спасибо! Я тебя очень люблю. Я знаю ты исполняешь желания, я верю в тебя".



Мансур, г. Кокшетау



"Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Руссана, пишем мы с мамой тебе из города Жезказгана. 19 декабря мне исполнилось 6 лет, я уже совсем взрослая, и моя мечта - пойти в школу, познакомиться с новыми детьми, делать домашние задания и радовать маму своими оценками. Да вот только писать и читать у меня плохо получается, а я не хочу, чтобы дети смеялись надо мной и говорили, что я незнайка. Я очень хочу научиться читать и писать. Если сможешь, дедушка, подари мне детский набор, чтобы изучать буквы".



Руссана, г. Жезказган















В Новый Год каждому из нас хочется ощутить то чувство радости и сказочного настроения, которое посещало нас в детстве. Авторадио-Казахстан желает, чтобы этот дух не угасал, а наоборот приумножался. В пример мы можем привести письма от наших слушателей! Фото и видео, 21-12-2017, 19:30 в Автоклуб

