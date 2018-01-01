Полицейские на Porsche Cayenne врезались в ворота Акорды







Столичные полицейские, которые на автомобиле Porsche Cayenne врезались в ворота Ак Орды, уволены. В Департаменте внутренних дел говорят, что за рулем машины находился инспектор службы спецбатальона ДПП старший лейтенант полиции по фамилии Иманбеков. Он не справился с управлением, в результате чего наехал на ворота резиденции Нурсултана Назарбаева. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Помимо лейтенанта, управлявшего автомобилем, со службы уволен и его руководитель. Остальные сотрудники подразделения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за плохую воспитательную работу среди подчиненных. Фото и видео, комментариев: 0 Сегодня, 16:03 в Автоклуб

