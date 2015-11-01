Драка официантов и посетителей бара в Алматы (ВИДЕО) Полиция начала расследование по факту драки, которая произошла между посетителями и официантами бара «Пинта» в Алматы. Сегодня видеозапись потасовки попала в интернет. На кадрах видно, как участники конфликта бьют друг друга стульями. По данным агентства Тенгриньюс, драку началА компания парней, а затем в неё вмешались сотрудники бара. Добавлю, что в результате инцидента никто не пострадал. Так говорят в Департаменте внутренних дел. Однако пользователи интернета утверждают, что несколько человек получили серьёзные травмы.



Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 18:35 в Автоклуб

