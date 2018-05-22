  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
В аэропорту Астаны самолёт выкатился за полосу (ВИДЕО)
В аэропорту Астаны за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолет. На борту в этот момент находились 88 пассажиров и девять членов экипажа. В результате повреждён двигатель воздушного судна. Как сообщает агентство Тенгриньюс, самолёт выкатился за пределы полосы сразу после посадки. Сейчас лайнер отбуксирован на стоянку. Аэропорт Астаны работает в штатном режиме. Что стало причиной происшествия — погодные условия или действия экипажа - сейчас выясняется. 

22-05-2018, 17:59 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*