В аэропорту Астаны самолёт выкатился за полосу (ВИДЕО) В аэропорту Астаны за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолет. На борту в этот момент находились 88 пассажиров и девять членов экипажа. В результате повреждён двигатель воздушного судна. Как сообщает агентство Тенгриньюс, самолёт выкатился за пределы полосы сразу после посадки. Сейчас лайнер отбуксирован на стоянку. Аэропорт Астаны работает в штатном режиме. Что стало причиной происшествия — погодные условия или действия экипажа - сейчас выясняется.



Фото и видео, комментариев: 0 22-05-2018, 17:59 в Автоклуб

