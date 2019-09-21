Получи наклейку Авторадио и участвуй в розыгрыше бензина! Наличие наклеек на вашем автомобиле — это обязательное условие для участие в розыгрыше бензина. Сам розыгрыш начнется в эфире 5 октября. Получить стикеры можно в любой будний день в офисах Авторадио по всему Казахстану. Адреса наших региональных представителей вы можете найти в разделе



В эфире Авторадио продолжается подготовка к акции "25 тонн бензина"! Каждый будний день сотрудники Авторадио выходят на улицы Алматы и раздают стикеры всем желающим.. Сам розыгрыш начнется в эфире. Получить стикеры можно в любой будний день в офисах Авторадио по всему Казахстану. Адреса наших региональных представителей вы можете найти в разделе "Региональные представительства" Фото и видео, 21-09-2019, 15:17 в Автоклуб

