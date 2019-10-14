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Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Акция "25 тонн бензина" проходит в эфире Авторадио каждую субботу октября. Принять участие в акции и выиграть бензин может абсолютно любой житель Казахстана. Для этого нужно в течение всего дня внимательно слушать эфир и ждать сигнала ведущего. Как только он назовёт адрес, необходимо приехать в указанное место и принять участие в розыгрыше. Помимо бензина Авторадио-Казахстан разыгрывает светоотражатели, автомобильные аптечки, провода для прикуривания, буксировочные тросы.

ВНИМАНИЕ! Наличие на автомобиле стикера Авторадио-Казахстан обязательно!!! 

Представляем вашему вниманию фотоотчёт об акции, которая прошла 5 октября в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султане, Атырау, Жанаозене, Жезказгане, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Рудном, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензинаКазахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензинаКазахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина
Вчера, 14:47 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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