Казахстанские города во второй раз разыграли 25 тонн бензина

Акция "25 тонн бензина" проходит в эфире Авторадио каждую субботу октября. Принять участие в акции и выиграть бензин может абсолютно любой житель Казахстана. Для этого нужно в течение всего дня внимательно слушать эфир и ждать сигнала ведущего. Как только он назовёт адрес, необходимо приехать в указанное место и принять участие в розыгрыше. Помимо бензина Авторадио-Казахстан разыгрывает светоотражатели, автомобильные аптечки, провода для прикуривания, буксировочные тросы.





ВНИМАНИЕ! Наличие на автомобиле стикера Авторадио-Казахстан обязательно!!!





Представляем вашему вниманию фотоотчёт об акции, которая прошла 5 октября в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султане, Атырау, Жанаозене, Жезказгане, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Рудном, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.