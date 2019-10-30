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Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция "25 тонн бензина" проходит в эфире Авторадио каждую субботу октября. Принять участие в акции и выиграть бензин может абсолютно любой житель Казахстана. Для этого нужно в течение всего дня внимательно слушать эфир и ждать сигнала ведущего. Как только он назовёт адрес, необходимо приехать в указанное место и принять участие в розыгрыше. Помимо бензина Авторадио-Казахстан разыгрывает светоотражатели, автомобильные аптечки, провода для прикуривания, буксировочные тросы.

ВНИМАНИЕ! Наличие на автомобиле стикера Авторадио-Казахстан обязательно!!! 

Представляем вашему вниманию фотоотчёт об акции, которая прошла 26 октября в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султане, Атырау, Жанаозене, Жезказгане, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Рудном, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте. 

Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчётАкция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
Акция 25 ТОНН БЕНЗИНА прошла в Казахстане - фотоотчёт
30-10-2019, 14:41 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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