Версия теракта на борту "Боинг-747" исключается

МВД Кыргызстана исключает версию теракта на борту самолета, который разбился под Бишкеком. Об этом во время заседания парламента заявил замминистра внутренних дел республики Курсан Асанов. По его словам, следов взрывчатки не обнаружено. Сегодня в Кыргызстане день траура, на всей территории республики, а также на зданиях дип-представительств за рубежом приспущены государственные флаги.

В Кыргызстане на месте крушения грузового Боинга обнаружено тело четвертого члена экипажа. Об этом сообщают в МЧС. Сейчас на месте падения лайнера продолжаются поисковые работы. Напомню, — Боинг, перевозивший около 75 тонн груза, упал на дачный поселок под Бишкеком накануне. Погибло 37 человек.