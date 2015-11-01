Посла Казахстана в Польше просят привлечь к ответственности Посла Казахстана в Польше могут привлечь к ответственности за нарушение закона о государственной службе. Такую рекомендацию президенту Нурсултану Назарбаеву направила комиссия по вопросам противодействия коррупции. В документе говорится, что на Алтая Абибуллаева нужно наложить дисциплинарное взыскание. Что именно нарушил казахстанский посол, пока неизвестно. Напомню, Абибуллаев был назначен на эту должность в мае прошлого года.

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