Казахстанские акимы не осваивают бюджет

Казахстанские акимы не осваивают бюджет программы «Нурлы жол». С таким заявлением выступил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. По его данным, речь идет о сумме в 2 миллиарда тенге. Большая часть этих денег приходится на Акмолинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Карагандинскую области. Глава правительства заявил, что не понимает, зачем акимы в конце года просят деньги, а затем эти срудства не осваивают. Премьер потребовал от руководителей регионов не нарушать бюджетные правила, а министру финансов — действовать жёстко и контролировать поток денег в регионы.