Учителя больше не будут ходить по квартирам Министерство образования намерено запретить госорганам заставлять учителей совершать обходы населения. Об этом сообщил глава ведомства Ерлан Сагадиев. Он пообещал защитить преподавателей и разрешить им не ходить по квартирам для сбора данных о родителях учеников. Кроме того, министр образования заявил, что запретит вести бумажные журналы, несмотря на то, что многие педагоги боятся переходить на электронную отчетность. Ерлан Сагадиев сказал, что заставит финансовые органы прекратить проверки учителей и требовать с них лишние бумаги. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:23 в Программы

