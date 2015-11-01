Президент предложил не менять статью 26 Конституции Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции в прежней редакции. Напомню, в первом пункте документа предлагают заменить слова "Граждане Казахстана" на слово "Каждый", сообщает агентство Тенгриньюс. Добавлю, что в итоговый пакет рабочей группы по дополнению в Конституцию вошли 24 поправки. Теперь решение об их дальнейшей судьбе будет принимать глава республики. Изменения затронут сроки избрания депутатов, организационной структуры Парламента и смертной казни. Напомним, президент заверил общественность в том, что учтёт все предложения граждан. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:57 в Программы

