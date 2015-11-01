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В Казахстане до середины июня запрещена весенняя охота
В Казахстане до середины июня запрещена весенняя охота. Запрет продлится до 14 числа, и он связан с тем, что охота нарушает процесс гнездования птиц и ухудшает генофонд видов пернатых, - сообщают в министерстве сельского хозяйства. В ведомстве подчеркивают, что приказ не распространяется на промысловую охоту. В Казахстане сейчас насчитывается 150 тысяч охотников, и они далеки от принципов бережного обращения к природе, - говорят в минсельхозе. Специалисты признают, что количество случаев браконьерства в стране растет.
Вчера, 18:34 в Программы » Новости, комментариев: 0

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