В Казахстане до середины июня запрещена весенняя охота В Казахстане до середины июня запрещена весенняя охота. Запрет продлится до 14 числа, и он связан с тем, что охота нарушает процесс гнездования птиц и ухудшает генофонд видов пернатых, - сообщают в министерстве сельского хозяйства. В ведомстве подчеркивают, что приказ не распространяется на промысловую охоту. В Казахстане сейчас насчитывается 150 тысяч охотников, и они далеки от принципов бережного обращения к природе, - говорят в минсельхозе. Специалисты признают, что количество случаев браконьерства в стране растет. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:34 в Программы

