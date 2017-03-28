Хакерские атаки на банки Казахстана

Шесть казахстанских банков были подвержены атакам мошенников за последние несколько недель в Казахстане. Среди них Народный банк, Kazkom, Альфа, Сбербанк, Каспий и Банк ЦентрКредит. Об этом заявляет ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций Жанат Кожахметов. По его словам, большинство инцидентов связаны с атаками на клиентов онлайн-банкинга. Специалисты советуют казахстанцам использовать антивирусные программы с обновлёнными базами. А во время праздников быть особо бдительными и не переходить по ссылкам на подозрительные страницы, - передает агентство Тенгриньюс