Бой Геннадия Головкина в Астане под угрозой срыва Бой Геннадия Головкина в Астане под угрозой срыва. Казахстанская сторона тормозит организацию поединка. Об этом сайту The Steppe рассказала команда спортсмена. По данным издания, судьба и дата боя не определены, а новости пока полнятся слухами. Отмечу, что впервые за десять лет может быть проведен поединок за титул абсолютного чемпиона мира. Напомню, Головкин не раз говорил о том, что для него будет честью выступить перед родной публикой. В свою очередь, промоутер чемпиона мира по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса установил дедлайн - неделю в переговорах по бою с командой Головкина. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:18 в Программы

