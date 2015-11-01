Казахстанец погиб при теракте в Санкт-Петербурге Казахстанец погиб при теракте в Санкт-Петербурге. Максим Арышев из Алматы учился на третьем курсе экономического университета. Его тело опознали родители, которые прилетели в Петербург искать студента, сообщает агентство Тенгриньюс. Напомню, он перестал выходить на связь после взрыва в метро. Искали Максима местные спецслужбы. Некоторые СМИ писали о причастности студента к теракту. Однако в Комитете национальной безопасности Казахстана опровергли эту информацию, заявив, что Максим Арышев не террорист. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:15 в Программы

