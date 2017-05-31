Президент напомнил о жертвах политических репрессий Нурсултан Назарбаев напомнил казахстанцам о жертвах политических репрессий. Президент посетил Акмолинский лагерь жен изменников родины, где встретился с родственниками репрессированных граждан. Во время выступления, Глава Государства напомнил, что современный Казахстан - это совсем другое государство. В стране нет политических преследований, а права и свободы граждан защищены. Напомним, в Алматы сегодня установили памятник жертвам голода 1931-1933 годов. Скульптура "Ана" возведена в сквере "Карагайлы" на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра. Новости, комментариев: 0 31-05-2017, 13:50 в Программы

