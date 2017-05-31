Казахстанцы пострадали в результате взрыва в Кабуле Двое граждан Казахстана пострадали в результате взрыва в Кабуле. Наши соотечественники находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва. Один из них осколками стекла был ранен в голову, другой – в ногу. Казахстанца была оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности и на связи с дипломатами. Кроме того, в результате теракта выбило стекла в здании посольства Казахстана в Кабуле. В Минздраве Афганистана сообщают, что в результате взрыва погибли 90 человек, более 380 ранены. Новости, комментариев: 0 31-05-2017, 15:08 в Программы

