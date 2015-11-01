Егерей заповедника «Акбокен» могут уволить Весь егерский состав заповедника «Акбокен» в Карагандинской области могут уволить за ложную информацию. Они придумали историю о нападении браконьеров на инспекторов, которые якобы стреляли и подожгли машину стражей порядка. По данным полиции, это неправда, на самом деле автомобиль загорелся во время движения из-за сухой травы, сообщает агентство Тенгриньюс. Напомним, о происшествии в социальной сети сообщил бизнесмен Маргулан Сейсембай, его слова подтвердил и директор заповедника Игорь Милосердов, рассказав подробности. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:11 в Программы

