170 носителей заболеваний выявлено среди работников EXPO Более 170 носителей инфекционных заболеваний выявлено среди работников EXPO. Правда, что за инфекции, в городском департаменте охраны общественного здоровья не сообщают. Там отметили, что часть персонала выздоровела и сейчас работает в пищевом блоке, передает агентство Тенгриньюс. В период проведения EXPO в 15 крупных торговых точках специалисты купили 450 проб на проведение экспертизы. По результатам исследований не соответствовало требованиям 75 проб, в итоге уничтожено 100 килограмм опасной продукции. Новости, комментариев: 0 27-06-2017, 22:20 в Программы

