В Москве скончался солист группы «Иванушки International» В Москве скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Ему было 47 лет. Накануне музыкант в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Яковлев находился без сознания в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В 2013-м году артист официально покинул группу «Иванушки International». Это не первый случай гибели солиста в этом коллективе. В 98-м году трагически погиб еще один участник группы — Игорь Сорин. Он выпал с балкона с высоты шестого этажа. В полиции тогда заявили, что это было самоубийством. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:17 в Программы

