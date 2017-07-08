Президент отметил 77-летие

Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с президентом России. Владимир Путин еще раз поздравил казахстанского лидера с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе. Во время беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной повестки дня. В том числе Международную встречу по Сирии, которая состоялась в Астане накануне.

Президент Казахстана, тем временем, продолжает принимать поздравления от глав государств. С днем рождения Нурсултана Назарбаева поздравили коллеги из Кыргызстана, Узбекистана, Белорусии, Сербии, Армении и Китая. Также президент получил поздравления и от Петра Порошенко. Глава Украины еще раз пригласил Нурсултана Назарбаева в Киев и выразил надежду на двустороннее сотрудничество между странами.