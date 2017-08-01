Казахстанку пропавшую в Бахрейне ищет МИД РК К поискам казахстанки пропавшей в Бахрейне подключился МИД Казахстана. Дипломаты уже встретились с родителями пропавшей девушки и разъяснили им, какая работа будет проводиться внешнеполитическим ведомством. Напомним, родители девушки обратились в МИД Казахстана с просьбой о содействии в поиске их единственной дочери Тагины Хайтметовой, которая 27 июля этого года вылетела из Астаны за рубеж. Девушка сообщила родителям, что вышла на работу, но телефон с собой ей брать не разрешают. Обещала написать. И с 29 июля больше она на связь не выходила, пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 1-08-2017, 19:54 в Программы

