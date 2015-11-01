Сагинтаев раскритиковал вице-министра сельского хозяйства Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал работу первого вице-министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова. Вопрос премьер-министра касался низкой реализации программы занятости в регионах. По сообщению Айтуганова, в пяти областях программа реализована более чем на 60 процентов. Пока Сагинтаев озвучивал свой вопрос, Айтуганов ушел на свое место после прочтения доклада. Уже с места вице-министр сельского хозяйства посетовал на плохую работу менеджмента. "Это плохо, что кого попало берете на работу" - заявил Бакытжан Сагинтаев и поручил оперативно разобраться в вопросе. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:09 в Программы

