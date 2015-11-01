В Алматы вводят жёлтый уровень сейсмической опасности В Алматы вводят жёлтый уровень сейсмической опасности. Специалистов на неделю переводят на режим усиленной работы. В ближайшей 10 дней может повториться землетрясение ощутимостью 3-4 балла. Об этом заявил директор института сейсмологии Анвар Боранбаев. Достоверность прогноза организации составляет 50-70%, передает портал информбюро. Сегодня утром в Алматы произошло самое сильное за четыре года землетрясение ощутимостью 4 балла. Эпицентр находился в Китае. Там под завалами погибло 13 человек, 180 получили ранения. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:20 в Программы

