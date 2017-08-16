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В Алматы запущены поезда из Капшагая и Узынагаша

 

 

В Алматы запущены пригородные поезда из Капшагая и Узынагаша. Как сообщает агентство Tengrinews, в составах сидячие комфортабельные вагоны, они оборудованы кондиционерами и телевизорами. Стоимость проезда составляет 80 тенге. Билеты будут продавать проводники внутри поезда посредством мобильного транспортного терминала системы "Онай". А с начала 2018 года за проезд можно будет оплачивать с помощью единой транспортной карты "Онай". Поезда будут ежедневными, утром из Капшагая и Узынагаша, а вечером отправлением из города Алматы.   

16-08-2017, 18:01 в Программы » Новости, комментариев: 0

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