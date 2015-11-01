Освобожден виновник нашумевшего ДТП в Шымкенте Виновник нашумевшего ДТП в Шымкенте, который насмерть сбил одного человека и тяжело ранил трех рабочих, освобожден по амнистии. Напомню, год назад 20-летний Исмаил Сулеймен управляя BMW, на полном ходу снес четырех рабочих, делающих ремонт теплотрассы, а после скрылся с места происшествия. 28 августа его объявили в международный розыск. Водитель пришел с повинной в полицию 14 февраля этого года и на следующий день его освободили. Преступление относится к категории средней тяжести, потому что неумышленное преступление, не убийство, говорят в ДВД. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:10 в Программы

