Казахстанец пострадал в крупном ДТП в Турции Казахстанец пострадал в крупном ДТП в Турции. Авария произошла на трассе Анталья — Кемер, пишет агентство Tengrinews. В МИД Казахстана заявляют, что мужчина получил травму руки, ушибы и был доставлен в больницу, где ему была оказана скорая медицинская помощь, наложены швы. Дипломаты говорят, что сейчас самочувствие мужчины нормальное, госпитализация не потребовалась. Напомним, ранее РИА Новости сообщало, что туристический автобус с 26 пассажирами перевернулся на трассе между турецкими городами Анталья и Кемер. Среди пострадавших были 11 россиян. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:42 в Программы

